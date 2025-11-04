Samsun'da arkadaşını bıçakla öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsun'un Bafra ilçesi Emirefendi Mahallesi'nde 3 Ocak'ta Efe Demir (20), tartıştığı arkadaşı Özcan Kocatepe'yi (20) göğsünden bıçakladı.

Demir, arkadaşını bıçakladıktan sonra çevredekilerle birlikte yardım etmeye çalıştı, ardından da kaçtı.

Ağır yaralanan Kocatepe, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince kısa sürede yakalayarak gözaltına alınan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

MÜEBBET HAPİS

Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Demir, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sanığa ayrıca olay sırasında mağdurun babası Hasan Kocatepe'yi silahla tehdit ettiği gerekçesiyle de 2 yıl 6 ay hapis cezası da verildi.