Samsun'da babasını öldüren genç tutuklandı

İHA
Samsun'un Alaçam ilçesi Gökçeboğaz Mahallesi'nde gece meydana gelen olayda 23 yaşındaki Doğukan A., ailevi sebeplerden dolayı babasıyla tartışmaya başladı.
Çıkan tartışmada babası Yaşar A.'yı tüfekle vurarak öldürdü, babaannesini de tüfek kabzası ile yaraladı.
Gözaltına alındı
Olayın ardından evi yakan, araç gasp ederek kaçan ve jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan katil zanlısı genç, Alaçam Adliyesine sevk edildi.
Tutuklandı
Doğukan A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bafra Cezaevine gönderildi.