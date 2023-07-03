Samsun'da babasını öldüren genç tutuklandı Alaçam ilçesinde babasını tüfekle vurarak öldüren 23 yaşındaki şahıs, mahkemece tutuklandı.

İHA

Samsun'un Alaçam ilçesi Gökçeboğaz Mahallesi'nde gece meydana gelen olayda 23 yaşındaki Doğukan A., ailevi sebeplerden dolayı babasıyla tartışmaya başladı.

Çıkan tartışmada babası Yaşar A.'yı tüfekle vurarak öldürdü, babaannesini de tüfek kabzası ile yaraladı.

Gözaltına alındı

Olayın ardından evi yakan, araç gasp ederek kaçan ve jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan katil zanlısı genç, Alaçam Adliyesine sevk edildi.

Tutuklandı

Doğukan A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bafra Cezaevine gönderildi.