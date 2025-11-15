Abone ol: Google News

Samsun'da bahçede ot temizlerken canından oldu

Samsun'da bahçesinde ot temizliği yaparken yaktığı ateşin üzerine düşen yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yayınlama Tarihi: 15.11.2025 17:48
  • Samsun'da Rukiye Karaduman, bahçesinde ot temizlerken yaktığı ateşe düşerek ağır yaralandı.
  • Hastaneye kaldırılan Karaduman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
  • Olayla ilgili inceleme başlatılırken cenaze kesin ölüm sebebi için Adli Tıp'a gönderildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Karaperçin Mahallesi'nde, Rukiye Karaduman (66) bahçesindeki otları temizlemek amacıyla ateş yaktı. Dengesini kaybeden Karaduman, ateşin üzerine düştü.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Alevleri gören yakınları, battaniye ile müdahale ederek yangını söndürdü. Ancak Karaduman ağır yaralı olarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaşlı kadın, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Rukiye Karaduman'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi. Jandarma ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

