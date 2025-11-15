Samsun'da bahçede ot temizlerken canından oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Karaperçin Mahallesi'nde, Rukiye Karaduman (66) bahçesindeki otları temizlemek amacıyla ateş yaktı. Dengesini kaybeden Karaduman, ateşin üzerine düştü.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Alevleri gören yakınları, battaniye ile müdahale ederek yangını söndürdü. Ancak Karaduman ağır yaralı olarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaşlı kadın, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Rukiye Karaduman'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi. Jandarma ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.