Samsun'da, bankadan 16 milyar çeken Gezek kardeşlerin soruşturma detayları

Mobil bankacılık uygulamasındaki açıkla hesaplarına 16 milyar lira aktaran Gezek kardeşlerin soruşturmasının yeni detayları ortaya çıktı.

Samsun’da ikamet eden Recep ve Emre Gezek kardeşlerin, tesadüf eseri bir bankanın mobil bankacılık uygulamasının açığını bulup, 16 milyar lirayı kendi hesaplarına aktardıkları olay geniş yankı buldu.

Olaya ilişkin soruşturma İstanbul’da devam ederken, Hürriyet’ten Musa Kesler, dosyanın detaylarına ulaştı. Bankanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusuna göre, Gezek kardeşler bu yöntemi kullananlardan yalnızca biri.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ikamet eden Mustafa Tarakçı isimli şahsın da benzer yöntemle hesabına para aktardığı öğrenildi.

GEZEK’TEN 1 GÜN ÖNCE KENDİ HESABINA 20 BİN LİRA AKTARDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma dosyasına göre Recep Gezek, bankadaki yatırım hesabını 10 Şubat’ta açtı. Tam 16 gün sonra, 26 Şubat’ta da soruşturma konusu para transferlerini yaptı. 20 Ocak’ta yatırım hesabını açan Mustafa Tarakçı ise Recep Gezek’ten 1 gün önce 25 Şubat ile 27 Şubat arasında bankadan kendi hesabına 20 bin lira aktardı.

GEZEK KARDEŞLER, ‘TARAKÇI’YI’ TANIMIYORUZ DEDİ

Savcılık, Recep Gezek ve Emre Gezek’e İzmit’te küpeşte ustası olarak çalışan Mustafa Tarakçı’yı tanıyıp tanımadıklarını da sordu. Gezek Kardeşler ise, “Tanımıyoruz.” cevabını verdi.

BANKANIN SUÇ DUYURUSU

Banka yönetiminin İstanbul Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda hem Recep Gezek’in hem de Mustafa Tarakçı’nın adı yer aldı.

Banka iki taraftan da şikayetçi olurken, suç duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

“Şüpheliler, bankamızın sistemlerine hukuka aykırı yollarla müdahale ederek kendi hesaplarında bulunmayan ve bankamıza ait 14 milyar 300 milyon lirayı peş peşe hukuka aykırı müdahaleler ile kendi hesaplarına aktarmışlardır. Görüleceği üzere şüpheliler organize şekilde hareket ederek bankanın yatırım sistemlerine hukuka aykırı müdahale etmiş ve kendilerine ait olmayan tutarları, sürekleri eski bakiyeye düşerek bankadaki kendi hesaplarına aktarmışlardır.

“KÜÇÜK MEBLAĞLARLA DENEMELER YAPARAK BAŞLADILAR”

Şüpheliler eylemlerine önce küçük meblağlarla denemeler yaparak başlamış, akabinde büyük meblağları yatırmak suretiyle sürdürmüşlerdir. Bankamızın sistemlerine yönelik bu hukuka aykırı ve suç teşkil eden müdahalelerin anlaşılması üzerine derhal gerekli tedbirler alınmıştır.

“BANKAMIZIN 701 BİN 374 LİRA ZARARA UĞRAMA TEHLİKESİ BULUNMAKTADIR”

Alınan tedbirler itibarıyla bankamızın bugün itibarıyla 701 bin 374 lira zarara uğrama tehlikesi bulunmaktadır. Bu tutarların bir kısmı halen şüphelilerin hesaplarında ve aktardıkları başka hesaplardadır. Bu hesaplara konulacak bloke kararı paraların o hesaplardan çıkışını ve bankamızın zarara uğramasını engelleyecektir.”

GEZEK KARDEŞLERİN PARA TRANSFERİ YAPTIĞI KİŞİLER

Suç duyurusunda, Recep ve Emre Gezek’in “Borcu olan bize gelsin!” çağrısına uyarak gelen akrabalarının ve onlara yapılan transferlerin listesi de yer aldı.

Listeye göre bankanın paralarının dağıtıldığı isimler ve aldıkları miktarlar şöyle:

M.S. 9 bin 992 TL, K.D. 214 bin 500 TL, H.K. 5 bin TL, H.C. 40 bin TL, M.U. 20 bin TL, K.D. 42 bin TL, E.G. 20 bin TL, K.D. 5 bin TL, E.B. 10 bin TL, M.N. 40 bin TL, İ.B. 5 bin TL, H.K. 5 bin TL.

GALERİCİ PARAYI İADE ETTİ

Suç duyurusunda Recep ve Emre Gezek’in yakınlarına dağıttığı paraların geri alınmasını isteyen banka yönetimi, Gezek Kardeşler’in BMW için 300 bin lira gönderdiği galerici ile de temasa geçti.

Suç duyurusunda bu süreçle ilgili olarak, “Galerici F.A. ile banka yetkilileri arasında yapılan görüşmede suça konu eylemler anlatılmış olup, sonrasında F.A. söz konusu 300 bin liranın Emre Gezek’in bankadaki hesabına iade edilmesi için talimat vermiş ve iade işlemi gerçekleşmiştir.” ifadeleri yer aldı.

10 YILA KADAR HAPİS ÖNGÖRÜLÜYOR

Soruşturmanın ‘bilişim yöntemlerini kullanarak hırsızlık’ yapmak suçlamasıyla yürütüldüğü öğrenildi.

Bu suçlama, mahkumiyet halinde 10 yıla kadar hapsi öngörüyor. Ancak banka, şüphelilerin ‘bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek’, ‘bilişim sisteminin işleyişini engellemek veya bozmak’ gibi suçlardan da cezalandırılmasını istiyor.

BANKA SORUŞTURMA İÇİN GİZLİLİK VE KISITLAMA KARARI VERİLMESİNİ İSTİYOR

Bankanın savcılıktan bir diğer talebi ise soruşturma için gizlilik ve kısıtlama kararı verilmesi. Öte yandan Recep ve Emre Gezek ifadelerinde, yaptıkları transferle önce hesaplarına 800 milyon liranın geçtiğini, sonra da iki ayrı işlemde toplam 14 milyar daha aktardıklarını söylüyor.

Ancak bankanın suç duyurusunda toplam 14 milyar 300 milyon liranın transfer edildiği belirtiliyor.