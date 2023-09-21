Samsun'da belediye başkan adayının evinden 15 kamyon çöp çıktı Samsun'un Bafra ilçesinde 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanlığına aday olan kadının evinden ekipler tarafından 15 kamyon çöp çıkartıldı.

İHA

Samsun'un Bafra ilçesinde 2019 belediye seçimlerinde Demokratik Sol Parti'den (DSP) belediye başkan adayı olarak seçimlere giren Zeynep Çiçek'in (59) Tabakhane Mahallesi'nde kaldığı, yıkım kararı olan 2 katlı binaya gelen polis ve belediye ekipleri gördükleri manzara karşısında şoke oldular.

Zabıta ekipleri binanın Bafra Belediyesi'ne ait olduğunu ve yıkım kararı bulunduğunu söyledi.

Polis ve yıkım ekiplerine bir süre direnen Çiçek'in evinden 15 kamyon çöp çıkartıldı.

3 gün süren boşaltma çalışmalarının ardından iş makineleri ile yıkım işlemi başlatıldı.

"Her şeyimi koca koca kamyonlara koyup götürdüler"

Katıldığı 2019 yerel seçimlerinde 3 bin 721 oy alan Zeynep Çiçek, "Butik açacaktım, bunlar da çöp diye bütün kıyafetleri aldılar. Daha üzerime giymediğim yepyeni kıyafetler, ayakkabılar, bluzlar, bütün havlular, panolar. Hani nerede panolar? Hiçbirisi yok. Yağlı boya, el işi panolar... Her şeyimi, hepsini koca koca kamyonlara koyup götürdüler. Toprağa karıştırdılar, 'Al sana çöp' dediler. Halbuki hepsi yeni. Hiç giymediğim yeni yeni kıyafetlerimi aldılar, gittiler. Bana bir dükkan kiralasalardı, ben bunları yavaş yavaş yıkar ütüler satardım. Ben de para kazanırdım, bu rezillikler de olmazdı" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)