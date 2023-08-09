Samsun’da benzin bidonunu ocağa düşüren yaşlı adam öldü
DHA

Tüyleri ürperten ölüm haberi, Samsun’dan geldi…

Ayvacık ilçesinde tek katlı evde oturan 83 yaşındaki Ahmet Tekin, iddiaya göre, tarlada çalışmak için aldığı dolu bidonu yanan ocağın yanından geçerken düşürdü.

Yangın çıktı, hayatını kaybetti

Benzinin alev alması ile evde yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Yangında Ahmet Tekin hayatını kaybetti, 81 yaşındaki eşi Emine Tekin yaralandı.

Yaşlı kadın tedavi altında

Tekin, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangınla ilişkin soruşturma başlatıldı.