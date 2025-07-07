Samsun'da birlikte yaşadığı adam tarafından darbedilen kadın hayatını kaybetti Atakum ilçesinde, kıskançlık bahanesiyle birlikte yaşadığı adam tarafından darp edilen kadın, 22 gün süren hayat mücadelesini kaybetti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.