Samsun'da birlikte yaşadığı adam tarafından darbedilen kadın hayatını kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi.
Kenan Gündoğdu (41), birlikte yaşadığı Sevda Türker'i (44), alkollü mekanda çalıştığı gerekçesiyle kıskanarak darp etti.
2 GÜN SONRA FENALAŞTI
Ağır yaralanan kadın, olaydan 2 gün sonra sabaha karşı fenalaşınca Kenan Gündoğdu tarafından özel bir hastaneye götürüldü.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüpheli Kenan Gündoğdu, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
17 Haziran'da sevk edildiği Samsun Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Yoğun bakımda tedavi altında bulunan Sevda Türker, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Türker'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.