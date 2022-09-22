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    Samsun'da bisikletten düşen yaşlı adam ölümden döndü

    Samsun'da bisiklet sürerken yolda su kanalizasyona takılan yaşlı adam bisikletten düştü, ölümün ucundan dönü. Çevresindeki insanlar yardımına koştu.
    • 22.09.2022 - 15:49
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 16:42
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    Samsun'da bisikletten düşen yaşlı adam ölümden döndü

    Samsun’un Bafra ilçesinde kendi halinde bisklet sürerken dengesini kaybeden yaşlı adam, kazayı çevresindeki vatandaşlar sayesinde ucuz atlattı.
    Kaza, Bafra'nın  Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi.

    Samsun da bisikletten düşen yaşlı adam ölümden döndü #1

    Yaşlı adam kanala takıldı, ölümün ucundan döndü

    iHA'nın haberine göre, bisikletiyle seyir halinde olan yaşlı adam, yoldaki kanala takılarak dengesini kaybetti ve yere düştü. Şans eseri arkasından gelen araçların altında kalmaktan kurtuldu.

    Samsun da bisikletten düşen yaşlı adam ölümden döndü #2

    Vatandaşlar birlik olup yaşlı adama yardım etti

    Yaşlı adama yardım eden vatandaşlar, vakit kaybettmeden hemen 112’ye haber verdi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Samsun da bisikletten düşen yaşlı adam ölümden döndü #3


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