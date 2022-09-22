Samsun'da bisikletten düşen yaşlı adam ölümden döndü

Samsun'da bisiklet sürerken yolda su kanalizasyona takılan yaşlı adam bisikletten düştü, ölümün ucundan dönü. Çevresindeki insanlar yardımına koştu.

Samsun’un Bafra ilçesinde kendi halinde bisklet sürerken dengesini kaybeden yaşlı adam, kazayı çevresindeki vatandaşlar sayesinde ucuz atlattı.

Kaza, Bafra'nın Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi.

Yaşlı adam kanala takıldı, ölümün ucundan döndü

iHA'nın haberine göre, bisikletiyle seyir halinde olan yaşlı adam, yoldaki kanala takılarak dengesini kaybetti ve yere düştü. Şans eseri arkasından gelen araçların altında kalmaktan kurtuldu.

Vatandaşlar birlik olup yaşlı adama yardım etti

Yaşlı adama yardım eden vatandaşlar, vakit kaybettmeden hemen 112’ye haber verdi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.