Samsun'da budadığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

DHA
Mustafa KIRLAK/ PERŞEMBE (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Perşembe ilçesinde, kendisine ait bahçede ağaç budadığı sırada dengesini kaybedip düşen Halil Güler (55), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi'nde kendisine ait bahçede ağaç budayan Halil Güler (55), dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan Güler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayatını kaybetti
Güler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Güler'in cansız bedeni otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken jandarma ekipleri tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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