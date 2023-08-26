Samsunda cami çıkışında silahlı çatışma: 2 ölü Çarşamba ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Cami çıkışı yaşanan çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

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İHA

Samsun'un Çarşamba ilçesi Melik Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Gül ile Muammer Baysal arasında arzi anlaşmazlığı nedeniyle husumet başladı.

Husumet her geçen gün artarken Abdullah Gü, aracının içinde bulunan Muhammer Baysal'a silahlı saldırı düzenledi.

Otomobile 8 kurşun isabet ederken, Muhammer Baysal olayı yara almadan atlattı.

Olayla ilgili Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Abdullah Gül, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gül'ün tutuklanması ise olayların fitilini iyice ateşledi. Cuma namazı çıkışında karşılaşan iki aile, yeniden tartışmaya başladı.

2 kişi hayatını kaybetti

İki aile arasındaki husumet cuma namazı çıkışı silahlı çatışmaya dönüştü. Cuma namazı çıkışı her iki taraf birbirlerine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı.

Silahlı saldırıda Abdullah Gül'ün kardeşleri Yusuf Gül ve Hasan Gül hayatını kaybederken, Muzaffer Baysal, Muammer Baysal, Furkan Aydın, Fatih Sevinç, Eyüp Sözen, Basri Gül'ün de aralarında bulunduğu 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Cami cemaati vuruldu

Yaralıların cami cemaati olduğu ve kazara vuruldu öğrenildi. Çatışma sırasında Samsun- Ordu karayolundan geçen bazı araçlara da kurşun isabet etti ve maddi hasar meydana geldi.

Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çarşamba Devlet Hastanesi ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.