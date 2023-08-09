Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan AVM'de akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı.
Tekkeköy ilçesinde ikamet eden 25 yaşındaki V.K., canı sıkılınca gezmek için yanındaki AVM'ye gitti.
Burada gezerken kuyumcu dükkanına gidip yüzük bakan V.K., kuyumcu çalışanına fark ettirmeden piyasa değeri 21 bin 500 lira olan 1 adet altın yüzüğü çaldı.
Hırsız çaldığı yüzüğü başka bir kuyumcuya 700 liraya sattı.
O anlar kaydedildi
Kuyumcudaki altın yüzüğün kayıp olduğu ortaya çıkınca güvenlik kamerası kayıtları incelendi.
Şüpheli tespit edildi
Yapılan incelemede V.K.'nin yüzüğü çaldığı tespit edildi.
Irmak Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından Tekkeköy ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan V.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Altın yüzüğü çalıp 700 liraya sattım
Suçunu itiraf eden V.K., "Canım sıkılmıştı. Hava almak için alışveriş merkezine gittim. Maddi durumum iyi değildi. Kuyumcudan altın yüzüğü çalıp 700 liraya sattım." dedi.
Tutuklandı
Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan V.K., Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.