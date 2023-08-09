Samsun'da canı sıkılan adam AVM'den hırsızlık yaptı Bir genç canı sıkılınca gittiği alışveriş merkezindeki kuyumcudan çaldığı 21 bin 500 lira değerindeki altın yüzüğü, başka bir kuyumcuya 700 liraya satmasının ardından tespit edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan AVM'de akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Tekkeköy ilçesinde ikamet eden 25 yaşındaki V.K., canı sıkılınca gezmek için yanındaki AVM'ye gitti. Burada gezerken kuyumcu dükkanına gidip yüzük bakan V.K., kuyumcu çalışanına fark ettirmeden piyasa değeri 21 bin 500 lira olan 1 adet altın yüzüğü çaldı. Hırsız çaldığı yüzüğü başka bir kuyumcuya 700 liraya sattı. O anlar kaydedildi Kuyumcudaki altın yüzüğün kayıp olduğu ortaya çıkınca güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Şüpheli tespit edildi Yapılan incelemede V.K.'nin yüzüğü çaldığı tespit edildi. Irmak Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından Tekkeköy ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan V.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Altın yüzüğü çalıp 700 liraya sattım Suçunu itiraf eden V.K., "Canım sıkılmıştı. Hava almak için alışveriş merkezine gittim. Maddi durumum iyi değildi. Kuyumcudan altın yüzüğü çalıp 700 liraya sattım." dedi. Tutuklandı Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan V.K., Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.