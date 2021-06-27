Euro
10.4665
0.58%
Dolar
8.7643
0.64%
Altın
502.04
1%
Borsa
1.392
-1.34%
Bitcoin
291.790
6.80%
EXEN Coin
31.07
12.77%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Samsun'da çatıdan düşen iki komşu toprağa verildi

    Çatıdan düşen Selahattin Akçan ve Musa Kukul, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki komşu, gözyaşları içinde defnedildi.
    • DHA
    • 27.06.2021 - 15:54
    • Güncelleme : 27.06.2021 - 16:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da çatıdan düşen iki komşu toprağa verildi

    Antalya'nın Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'nde yaşayan ve inşaat işçisi olan Selahattin Akçan, evinin çatısına izolasyon malzemesi döşemek için komşusu Musa Kukul'dan yardım istedi. İki komşu birlikte çatıya çıktı.

    AĞIR YARALANAN KOMŞULAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Çatıda çalışan Selahattin Akçan ve Musa Kukul, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

    Olayı fark eden aile bireyleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

    Sağlık ekipleri kanlar içinde kalıp, ağır yaralanan ve yerde hareketsiz yatan Akçan ile Kukul'a ilk müdahalede bulunup, hastaneye kaldırdı.

    Samsun'da çatıdan düşen iki komşu toprağa verildi ViDEO

    Samsun da çatıdan düşen iki komşu toprağa verildi #1

    KURTARILAMADILAR

    Tedaviye alınan 2 komşu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken; Selahattin Akçan, kılınan cenaze namazının ardından Tekkeköy Mezarlığı'nda, Musa Kukul ise Yavuzlar Mahallesi Mezarlığı'ndaki aile kabristanlıklarında toprağa verildi.

    Samsun da çatıdan düşen iki komşu toprağa verildi #2

    Samsun da çatıdan düşen iki komşu toprağa verildi #3

    Samsun da çatıdan düşen iki komşu toprağa verildi #4

    Samsun da çatıdan düşen iki komşu toprağa verildi #5

    Samsun da çatıdan düşen iki komşu toprağa verildi #6

    Samsun da çatıdan düşen iki komşu toprağa verildi #7

    Samsun da çatıdan düşen iki komşu toprağa verildi #8

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir