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- Samsun'da çatıdan düşen iki komşu toprağa verildi
Samsun'da çatıdan düşen iki komşu toprağa verildi
- DHA
- 27.06.2021 - 15:54
- Güncelleme : 27.06.2021 - 16:16
Antalya'nın Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'nde yaşayan ve inşaat işçisi olan Selahattin Akçan, evinin çatısına izolasyon malzemesi döşemek için komşusu Musa Kukul'dan yardım istedi. İki komşu birlikte çatıya çıktı.
AĞIR YARALANAN KOMŞULAR HASTANEYE KALDIRILDI
Çatıda çalışan Selahattin Akçan ve Musa Kukul, dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Olayı fark eden aile bireyleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.
Sağlık ekipleri kanlar içinde kalıp, ağır yaralanan ve yerde hareketsiz yatan Akçan ile Kukul'a ilk müdahalede bulunup, hastaneye kaldırdı.
Samsun'da çatıdan düşen iki komşu toprağa verildi ViDEO
KURTARILAMADILAR
Tedaviye alınan 2 komşu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken; Selahattin Akçan, kılınan cenaze namazının ardından Tekkeköy Mezarlığı'nda, Musa Kukul ise Yavuzlar Mahallesi Mezarlığı'ndaki aile kabristanlıklarında toprağa verildi.