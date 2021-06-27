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Samsun'da çatıdan düşen iki komşu toprağa verildi

Samsun'da çatıdan düşen iki komşu toprağa verildi

Çatıdan düşen Selahattin Akçan ve Musa Kukul, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki komşu, gözyaşları içinde defnedildi.