Samsun'da cezaevinden izinli çıkan şahıs evinde ölü halde bulundu

- Cezaevinden izinli çıkan Necip Sezer, Samsun'da evinin balkonunda ölü bulundu.
- İki gündür haber alınamayan Sezer'in ölümü şüpheli olarak değerlendiriliyor.
- Kesin ölüm nedeni Adli Tıp tarafından belirlenecek.
Samsun'un İlkadım ilçesinde şüpheli ölüm...
Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Necip Sezer'den iki gündür haber alamayan yakınları evine gitti.
EKİPLERE HABER VERİLDİ
Yakınları, 5 katlı binanın son katındaki dairede yaşayan adamı balkonda hareketsiz yatarken bularak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ
Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, 39 yaşındaki Sezer’in hayatını kaybettiğini tespit etti.
Ölümü şüpheli bulunan Sezer’in cenazesinin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderileceği öğrenildi.