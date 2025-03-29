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İHA

Samsun’un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan Serkan Bankoğlu'na ait çiçekçi dükkanında, hırsızlık olayı meydana geldi.

Kimliği belirsiz 2 kişi çiçekçi dükkanına gelip biri dışarda gözcülük yaptı, diğeri ise rafta bulunan 5 bin lira değerindeki 2 adet yapay gül buketini çaldı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

İş yerine gelince 2 adet yapay gül buketinin yerinde olmadığını gören Serkan Bankoğlu, güvenlik kamerası kaydını incelediğinde hırsızlık olayını gördü ve polise şikayette bulundu.

"İSTESEYDİ VERİRDİM, ŞİKAYETÇİYİM"

Serkan Bankoğlu, "İsteseydi verirdim. Gece 2 kişi çalıp gitmiş. Şikayetçiyim, bulunmalarını istiyorum." dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.