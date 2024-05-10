Samsun'da çocuk pornosu operasyonu

İHA
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, internet ortamında çocuk pornosu satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Siber polisi, Atakum ve Canik ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
4 kişi gözaltına alındı
Operasyonda Ş.O. (59), M.K. (32), E.O. (36) ve H.S. (43) gözaltına alındı.
Emniyetteki sorguları tamamlanan 4 kişi, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ş.O., E.O. ve H.S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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