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    Samsun'da damperi açılan tırın devrilme anı

    Samsun'un Tekkeköy ilçesinde damperi açık kalan tırın plaka tanıma sisteminin (PTS) direğine çarparak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
    • İHA
    • 27.03.2021 - 13:05
    • Güncelleme : 27.03.2021 - 13:49
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    Samsun'da damperi açılan tırın devrilme anı

    Samsun-Ordu kara yolunda seyreden 55 yaşındaki Hüda D. idaresindeki tır, açık kalan damperinin Recepoğlu Kavşağı'nda PTS direğine çarpması sonucu devrildi.

    PTS direğinin Ordu-Samsun bölümüne devrilmesi nedeniyle yolda iki yönlü olarak trafik akışı durdu.

    MICIR YOLA DÖKÜLDÜ

    Tırın damperinde bulunan mıcır da yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan tır sürücüsünü kentteki özel hastaneye kaldırdı.

    Trafik ekipleri, kara yolundaki ulaşımı alternatif güzergaha yönlendirdi. Öte yandan tırın damperinin PTS direğine çarpma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Samsun'da damperi açılan tırın devrilme anı ViDEO

    Samsun da damperi açılan tırın devrilme anı #1

    Samsun da damperi açılan tırın devrilme anı #2

    Samsun da damperi açılan tırın devrilme anı #3

    Samsun da damperi açılan tırın devrilme anı #4

    Samsun da damperi açılan tırın devrilme anı #5

    Samsun da damperi açılan tırın devrilme anı #6

    Samsun da damperi açılan tırın devrilme anı #7

    Samsun da damperi açılan tırın devrilme anı #8

    Samsun da damperi açılan tırın devrilme anı #9

    Samsun da damperi açılan tırın devrilme anı #10

    Samsun da damperi açılan tırın devrilme anı #11

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