Samsun’da dehşete düşüren iddia: Babasını, eşini taciz ettiği için öldürdü Eşini taciz ettiği iddiasıyla babasını öldüren 24 yaşındaki zanlı, evi de ateşe verdi. Gasbettiği bir otomobil ile kaçan şüpheli, daha sonra yakalandı. Ölen babanın, daha önce de kendi kızına yönelik 'cinsel taciz' suçundan hüküm giydiği öğrenildi.

DHA Akıllara durgunluk veren olay, Samsun’da yaşandı… 24 yaşındaki Doğukan Ak, boşandığı annesinin Alaçam ilçesi Gökçeboğaz Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evinde oturan babası Yaşar Ak (47) ile eşini taciz ettiği iddiasıyla tartıştı. Babasını öldürdü, babaannesini darbetti Tartışmanın büyümesi ile Doğukan Ak, elindeki tüfekle önce babaannesi Safinaz Doğan'ı (68) başına vurup, darbetti. Gözü dönen Doğukan Ak, ardından da babasını öldürdü. Evi yakıp, kaçtı Evi ateşe veren Doğukan Ak, yoldan geçen bir otomobili gasbederek kaçtı. Safinaz Doğan ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Doğukan Ak sıkı takibinin ardından yakalandı. Şüpheli, Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Ölen baba, cinsel tacizden hüküm giydi Öte yandan öldürülen Yaşar Ak'ın, daha önce de kendi kızına yönelik 'cinsel taciz' suçundan hüküm giydiği, bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.