Samsun'da denizde kaybolan genç öğretmenden acı haber geldi Samsun'da serinlemek için girdiği denizde kaybolan 25 yaşındaki öğretmen, kurbağa adamlar tarafından bulundu. Hastaneye kaldırılan genç öğretmen yaşamını yitirdi.

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İHA

Samsun'un Atakum ilçesi sahiline ablası ve diğer yakınları ile birlikte yüzmek için giden Halil Azizoğlu (25), bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Gözden kaybolan genç öğretmen için Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hem su altında hem de su üstünde arama çalışması başlatıldı.

2 saat süren arama neticesinde genç öğretmen kurbağa adamlar tarafından bulundu.

Hastanede can verdi

Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan genç yaşam mücadelesini kaybetti.

Öte yandan denizde boğulan gencin bu yıl İngilizce öğretmeni olarak Hatay'ın Kırıkhan ilçesine atandığı öğrenildi.