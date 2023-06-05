Samsun'da denize düşen çocuk sağ kurtarıldı Atakum'da kabaran denizde dalgaların etkisiyle iskeleden denize düşen 16 yaşındaki Ömer Faruk Uğurlu, azgın dalgaların arasından güçlükle çıkarıldı.

İHA

Samsun’un Atakum ilçesi sahili halk iskelesinde meydana gelen olayda, yasak olmasına rağmen iskelede yürüyen 16 yaşındaki Ömer Faruk Uğurlu, kabaran dalgaların etkisiyle dengesini kaybederek denize düştü.

Sel nedeniyle çamur rengini alan denizde çırpınan çocuğu görenler 112’ye haber verdi.

Olay yerine dalgıçlar ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dalgıç kıyafetini giymeden atladılar

Çocuğun akıntıda sürüklendiğini gören Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıç Osman Aşık ve arkadaşları, dalgıç kıyafetlerini dahi giymeden denize atladı.

Dalgıç polisler, çamurlu suda kaybolmak üzere olan çocuğu kurtararak karaya çıkarmayı başardı.

Azgın suların arasından kurtarılan çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Atakum’daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Vatandaşlar, bir kişinin daha denizde olabileceğini söyleyince sahil güvenlik botları ve dalgıçlar tekrar denizde canlı kişi aramaya başladı. Uzun uğraşlar sonucu denizde görülen nesneye yaklaşılırken, bunun bir şamandıra olduğu anlaşıldı.

Hipotermi geçirmek üzereydi

Yaklaşık 20 dakika süren kurtarma operasyonunda hipotermi eşiğine gelen 16 yaşındaki çocuk kurtarılırken, çevredeki vatandaşlar da büyük panik yaşadı.

Olayın tanığı vatandaş, “Bir çocuk denize düştü. Kendi imkanları ile çıkamadı. Yarım saattir sudan kurtulmaya çalışıyordu.” dedi.