Samsun'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

DHA
Samsun'un Atakum ilçesi Çamlıyazı Mahallesi'nde İbrahim Ağca (75) idaresindeki odun yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Sürücü Ağca, aracın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAZA YERİNDE CAN VERDİ
İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle traktörün altından çıkarılan İbrahim Ağca’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağca'nın cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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