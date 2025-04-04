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İHA

Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Fatih Rüştü Zorlu Caddesi'nde sabah meydana gelen olayda, brandacıda çalışan 25 yaşındaki S.K., işe gitmek için evinin önünde dolmuş bekledi.

Bu sırada E.K. ve S.T.'nin silahlı saldırısına uğradı.

İKİ AYAĞINDAN VURULDU

Her iki ayağından vurulan S.K., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Silahlı saldırganlar E.K. ve S.T. olaydan sonra kaçtı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.