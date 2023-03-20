Samsun'da duraktan taksi çaldı! Kovalayan 3 polis arabasına zarar verdi

Samsun'un İlkadım ilçesinde gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.
30 yaşındaki R.B. adlı şahıs saat 04.15'te taksi durağında park halindeki taksiyi çalıp kaçtı.
Bunu fark eden taksinin sahibi polise ihbarda bulundu.
Ekipler harekete geçti
Samsun polisi, çaldığı taksi ile kaçan R.B.'yi yakalamak için alarma geçti.
Polis ekipleri kısa sürede taksiyi takibe aldı ve kovalamaca başladı.
Dur ihtarına uymadı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan R.B., İlkadım ilçesindeki kovalamacanın ardından Tekkeköy ilçesine kaçtı.
Evin bahçesine uçtu
Peşindeki polis ekiplerinden kaçmayı sürdüren R.B., 3 polis aracına çarptıktan sonra saat 05.00 sıralarında Samsun-Ordu karayolu Selyeri mevkisinde yoldan çıkarak bir evin bahçesine uçtu.
Ruhsatsız tabanca ile yakalandı
Kazada, polis memuru S.B.S. ile taksiyi çalıp kaçan R.B. yaralandı. Polis, R.B.'den 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Hastaneye kaldırıldı
Yaralı polis memuru Gazi Devlet Hastanesine, R.B. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ardından gözaltına alındı
R.B. tedavisinin ardından hastanede gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.