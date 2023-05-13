Samsun'da eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

İHA
Samsun'un Atakum ilçesinde hareketli dakikalar...
Mimarsinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan bir eğlence mekanına ticareti taksi ile gelen 3-4 kişi silahla ateş açıp yine aynı ticari taksi ile kaçtı.
Silahlı saldırganlar bir süre sonra da ticari taksiden inip kayıplara karıştılar.
1'i ağır 3 yaralı
Silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.