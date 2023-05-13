Samsun'da eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı Samsun Atakum'da eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İHA

Samsun'un Atakum ilçesinde hareketli dakikalar...

Mimarsinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan bir eğlence mekanına ticareti taksi ile gelen 3-4 kişi silahla ateş açıp yine aynı ticari taksi ile kaçtı.

Silahlı saldırganlar bir süre sonra da ticari taksiden inip kayıplara karıştılar.

1'i ağır 3 yaralı

Silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.