Samsun'da elektrikli battaniye alev aldı: Yaşlı kadın can verdi

İHA

Samsun'un Kavak ilçesi Aşağıçirişli Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde Seher Demirtaş, yatağındaki elektrikli battaniyeden çıkan yangında yanarak yaralandı.

Yaşlı kadının feryadı üzeri yakınları yardımına koştu.

Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Seher Demirtaş, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezine sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Tedavi altına alınan 88 yaşındaki kadın, yapılan müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti.