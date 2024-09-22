Samsun'da elektrikli bisiklet dolandırıcılığı İnternet üzerinden beğendiği elektrikli bisikleti oğlu için satın almak isteyen Hava Ceviz, dolandırıcılara 8 bin 800 lirasını kaptırdı.

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DHA

İşe kolay bir şekilde gidip gelmesi için oğlu Metin Bilir’e sürpriz yapmak isteyen Hava Ceviz, sosyal medya üzerinden beğendi elektrikli bisiklet için satıcı İ.Ö. ile iletişime geçti.

İddiaya göre, Ceviz, fiyatta 8 bin 800 TL olarak anlaştıklarını ve parayı İ.Ö.'nün hesabına gönderdiğini bildirdi.

SATICI TEKRARDAN PARA İSTEDİ

Ceviz, satıcının açıklama kısmına bir şey yazmadığını söyleyerek kendisinden tekrardan 8 bin 800 TL talep ettiğini açıkladı.

Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan Ceviz'in savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

"UZMAN ÇAVUŞ OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Satıcının kendisini aker olarak tanıttığını açıklayan Ceviz, şu ifadelerde bulundu:

İnternetten bulduğum bisiklet için bu İ.Ö.'yü aradım. Elektrikli bisiklet sattığını söyledi. Sonra bana başka bir siteden link attılar. Parayı oraya yollamamı istediler.



Parayı gönderirken açıklama yazmamıştım. Açıklama yazmadığım için de tekrar 8 bin 800 TL göndermemi istediler ve açıklama belirtmemi söylediler. Ben de o zaman dolandırıldığımı anladım.



Çocuğuma sürpriz yapmak istedim ama olmadı. Dolandırıcılara rast geldim. Mağdurum, başkaları da mağdur olmasın.



Uzman çavuş olduğunu söyledi. 'Evliyim, çocuğum olacak ve eşim de avukat' dedi. İnsanları da böyle dolandırıyorlar. Attığım paranın dekontu da elimde.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)