Samsun'da eşi tarafından katledildi

DHA
Samsun'un Alaçam ilçesi Etyemez Mahallesi’nde yaşayan Cengiz Altınel, boşanma sürecinde olduğu eşi Pınar Altınel'in çalıştığı kafeye gitti.
Burada çift arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi ile Cengiz Altınel, yanında bulundurduğu tabanca ile Pınar Altınel'i başından vurdu.
HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Pınar Altınel'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Pınar Altınel'in cenazesi, bugün Fatih Camisi'nde Alaçam Müftüsü Orhan Bal tarafından kıldırıldıktan sonra toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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