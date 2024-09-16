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Samsun'da eşini taciz eden babasını öldüren sanığın cezası belli oldu

Samsun'da eşini taciz eden babasını öldüren sanığın cezası belli oldu Alaçam ilçesinde 3 Temmuz'da eşini taciz ettiği iddiasıyla 47 yaşındaki babası Yaşar Ak’ı tüfekle öldüren ve daha sonra evi ateşe veren 23 yaşındaki Doğukan Ak, bugün görülen karar duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.