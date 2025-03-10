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DHA

Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde yaşayan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Eyüp D., eşi E.D.’nin evine gitti.

Burada E.D.’ye hakaret edip, döven Eyüp D., daha sonra kendini ihbar etti.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TALİHSİZ KADIN TEDAVİYE ALINDI

Yaralanan E.D., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan Eyüp D. ise emniyete götürüldü.

"KARIMI ÖLDÜRECEĞİM"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eyüp D., kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Çekin, karımı öldürmedim ama öldüreceğim yakında” dedi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.