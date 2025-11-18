Abone ol: Google News

Samsun'da eşinin başına ütüyle vurup çocuklarını darbetti

Canik ilçesinde tartıştığı 44 yaşındaki eşi Hatice E.'nin başına ütüyle vurup, oğlu ve kızını da darbeden 47 yaşındaki Engin E., gözaltına alındı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 18.11.2025 12:30
  • Engin E., Canik'te eşi Hatice E.'nin başına ütüyle vurdu ve çocuklarını darbetti.
  • Hatice E. hastanede tedavi edilirken, çocuklar babalarından şikayetçi oldu.
  • Engin E. gözaltına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Samsun'un Canik ilçesinde kaporta tamircisi Engin E., tartıştığı eşi Hatice E.'nin başına ütü ile vurdu.

Engin E. daha sonra 19 yaşındaki oğlu E.E. ve 21 yaşındaki kızı E.E.'yi darbetti.

BABALARINI POLİSE İHBAR ETTİLER

Hatice E., hastaneye gidip tedaviye alındı.

Kızı ve oğlu da emniyete giderek şikayette bulundu.

Çiftin çocukları, babalarının kendilerini darbettiğini, annelerinin başına ütüyle vurduğunu, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu söylediği bildirildi.

SALDIRGAN ADAM, GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor.

3. Sayfa Haberleri