Samsun'da eşinin başına ütüyle vurup çocuklarını darbetti

- Engin E., Canik'te eşi Hatice E.'nin başına ütüyle vurdu ve çocuklarını darbetti.
- Hatice E. hastanede tedavi edilirken, çocuklar babalarından şikayetçi oldu.
- Engin E. gözaltına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Samsun'un Canik ilçesinde kaporta tamircisi Engin E., tartıştığı eşi Hatice E.'nin başına ütü ile vurdu.
Engin E. daha sonra 19 yaşındaki oğlu E.E. ve 21 yaşındaki kızı E.E.'yi darbetti.
BABALARINI POLİSE İHBAR ETTİLER
Hatice E., hastaneye gidip tedaviye alındı.
Kızı ve oğlu da emniyete giderek şikayette bulundu.
Çiftin çocukları, babalarının kendilerini darbettiğini, annelerinin başına ütüyle vurduğunu, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu söylediği bildirildi.
SALDIRGAN ADAM, GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi gözaltına aldı.
Soruşturma sürüyor.