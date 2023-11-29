Samsun'da eski erkek arkadaşını dövdüren kadın gözaltına alındı Eski erkek arkadaşını darbettirip, cep telefonunu gasbettirdiği iddia edilen genç kız, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İHA

Samsun'un İlkadım ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.

B.B. adlı genç, eski kız arkadaşı E.B. tarafından "Senin bana borcun var. Borcunu getir" diye kafeteryaya çağrılıp, burada tanımadığı şahıslar tarafından darbedildi.

Şikayetçi oldu

Aynı zamanda genç, 10 bin liralık cep telefonunun gasbedildiğini ve bu olayı eski kız arkadaşının azmettirdiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine E.B. adlı kadın, Gazi Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"Benim bu olayla ilgim yok"

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen E.B., "B.B. beni aradı ve 'Borcunu vereyim' dedi. Ben de kendisine 'Her zaman oturduğumuz kafedeyim, gel' dedim. B.B. kafeye gelince üvey ağabeyinin oğlu ile tartıştı ve burada kavga etti. 3 erkek şahıs da kendisini darbetti. Benim bu olayla ilgim yok." dedi.

Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen E.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)