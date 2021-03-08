Samsun'da eski eşi tarafından dövülen kadının annesi konuştu

Torununun babası için “Görürsem taş atarım” dediğini ifade eden acılı anne, kızının durumunun iyi olduğunu da dile getirdi. Anne, “Kadına şiddete artık dur denilmeli” diye konuştu.

Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde İbrahim Zarap (27), kendisinde kalan kızları E.M.'yi teslim etmek için 3 sene önce boşandığı E.M (24) ile ilçe meydanında bir araya geldi.

Zarap, burada E.M.'ye tekme-tokat saldırdı.

Zarap'ın, yere yığılan E.M.’ye tekme atmaya devam ettiği anlar da çevredeki evlerden birinde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

CANİ TUTUKLANDI

Vatandaşların müdahale ettiği İbrahim Zarap, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

E.M. ise ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen İbrahim Zarap, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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“BABAMI GÖRÜRSEM TAŞ ATARIM”

Hastanede tedavisi devam eden kızı E.M.’nin yanından bir an olsun ayrılmayan Dursune M., “Çok şükür sağlık durumu iyiye gidiyor, tek tesellimiz de bu zaten. Ancak psikolojisi hiç iyi değil, zaman zaman ağlıyor. Kafasına darbe aldığı için yüzü, gözü mor halde. Torunum annesinin ne durumda olduğunu biliyor, babasını artık görmek istemiyor ve annesinin hastanede olduğunu da biliyor. Zaten sadece çocuğu görmek istediği zaman bir araya geliyorlardı. Onun dışında bir ilişkileri yoktu, torunum babasına çok düşkündü, biz de onları hiç ayırmadık ve bazı şeylere göz yumduk. Ama artık görmek istemiyor, ‘babamı görürsem taş atarım, artık onu görmek istemiyorum’ diyor.

“DAHA ÖNCE DE SOKAK ORTASINDA KIZIMA SALDIRDI”

İbrahim Zarap, huzursuz bir çocuktu, bir gün iyi, bir gün kötü oluyordu, ne yapacağı belli olmuyordu. Kızım zaten bu nedenle ayrıldı ama boşandıktan sonra ‘barışalım, ben düzeleceğim’ diyordu. Ama hiçbir düzelme belirtisi göstermedi, kızım da barışmak istemedi. Daha önce de sokak ortasında kızıma saldırdı, kendisinden şikayetçi olduk ve uzaklaştırma aldı. Kızım şikayetçi oldu ama ertesi gün serbest bırakıldı.” diye konuştu.

“KADINA ŞİDDETE ARTIK DUR DENİLSİN”

İbrahim Zarap tutuklandığı için mutlu olduklarını ifade eden Dursune M., “Tüm yetkililer yanımızda oldu, herkese çok teşekkür ediyorum. En ağır cezayı alsın, bu zaman kadar bize çok çektirdi. Hepimizin psikolojini bozdu. Her gün haber duymaktan bıktık ve yorulduk, kadına şiddete artık dur denilsin ve bitsin artık. İbrahim Zarap’ın ailesi benim küçük kızımı ve eşimi aramış, ben kimseyle konuşmadım, kızımı da aramadılar. Sosyal medyada yer alan görüntülerin birazını izleyebildim, ancak hepsini izleyemedim.

“UYUSAM BİLE TORUNUMUN SESİYLE UYANIYORUM”

Torunumun o sesinden dolayı uyuyamıyorum, uyusam bile torunumun sesiyle uyanıyorum. Torunumun şu an durumu iyi, kuzenleri de yanında. Bazen ‘anneme vurdu, annem çok ağladı’ diyor. Kızım, İbrahim’i 3-4 kez şikayet etti. İlk önce böyle darp olayları yoktu, sonradan şiddet uygulamaya başladı. Kızımın boşanmasını yediremedi ve ondan dolay bunları yaptı. Uzaklaştırma alındı, benim evimde de kızıma saldırdı. Bizi de tehdit etti.” ifadelerini kullandı.