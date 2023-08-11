Samsun'da eski eşinden biber gazıyla kurtuldu: Öldürülmeden sesimi duyun! Samsun'da yaşayan Havvanur Akan, kendisine saldırmak için bekleyen eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu. O anları cep telefonuyla kaydeden Akan, "Bir kadın olarak öldürülmeden sesimi duyurmak istiyorum. Adalet ben sağken yerini bulsun, ben ölünce bir anlamı yok" dedi.

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Samsun İlkadım'da yaşayan Havvanur Akan, ihraç edilmiş uzman çavuş olan eski eşi Eren Çakırgül'den tehditler almaya başladı.

3 yıl boyunca sğren tehditlerden bunalan kadın, savcılığa başvurarak uzaklaştırma kararı aldırdı.

Ancak bu karar bile işe yaramadı ve eski eşi peşini bırakmadı. Sürekli takip edildiğini fark eden Akan biber gazı ile dolaşmaya başladı.

Aracın arkasında eski eşini bekledi

Havvanur Akan bu sabah da işe gitmek isterken Çakırgül sözlü ve fiziksel saldırısan uğradı. Akan cep telefonu çıkarıp kayıt almaya başlayınca Çakırgül bir aracın arkasına saklandı. Kısa bir süre sonra saklandığı yerden çıkan Çakırgül, Akan'a doğru ilerledi.

Biber gazı hayatını kurtardı

Akan, eski eşine biber gazı sıktı. Paniğe kapılan Çakırgül, Akan'ın evinin önünden kaçtı. 2020 yılında evlendikten 40 gün sonra şiddet görmeye başladığını belirten Akan, can güvenliği olmadığını belirterek yaşadıklarını anlattı.

"Öldürülmeden sesimi duyun"

Sabah işe giderken Çakırgül'ün evinin önünde beklediğini fark eden Akan, "Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen daha bu sabah evimin önüne gelerek, tehdit etti zorbalık yaptı, kolumu sıktı. Beni takip eden bu kişiden şikayetçiyim, davacıyım, sonuna kadar davamın arkasındayım. Daha önce çok denedi ama bu kadar yakınıma hiç giremedi. Uzaklaştırma kararı elimde. Hala devam eden bir karar var.

Ben bugün biber gazı sıkarak kurtuldum, yarın ne olacak? Biber gazım sürekli yanımda ama buna mahkum olmak istemiyorum. Bir kadın olarak öldürülmeden sesimi duyurmak istiyorum. Adalet ben sağken yerini bulsun, ben ölünce bir anlamı yok. Sizden rica ediyorum, bu kişi tutuklansın. Ben bu kişinin tutuklanmasını istiyorum. Artık sesimi duyun." dedi.