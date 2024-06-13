Samsun'da eski iş arkadaşını kaçırıp zorla telefon aldırdı: Tutuklandı Eski iş arkadaşını kaçırarak darbeden adam, kendine zorla telefon siparişi verdirip hesabına para aktardı. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi yakalarken, şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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DHA

Samsun'da ilginç olay polis ekiplerini harekete geçirdi.

İlkadım ilçesinde iddiaya göre, İsa Aydın, 1 Haziran'da çalıştığı ilaç dağıtım şirketindeki işinden istifa etti.

Aydın, 1 gün sonra saat 07.00 sıralarında birlikte çalıştığı Bekir T.'yi işe gittiği sırada B.O.'nun (29) sahibi olduğu taksiye bindirip, darbetti.

Kendine zorla telefon aldırıp hesabına para aktardı

Bekir T.'yi 19 Mayıs ilçesine götüren Aydın, burada internet üzerinden kendine zorla 49 bin 500 liralık telefon sipariş ettirdi.

Daha sonra Aydın, Bekir T.'nin banka kartından kendi banka hesabına parça parça 58 bin 700 lira aktarıp, kendi otomobiliyle Bekir T.'yi evine bıraktı.

Ekipler harekete geçti

Bekir T.'nin ihbarıyla çalışma başlatan İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, taksici B.O. ile bu sırada yanlarındaki O.A.'yı (34), 7 Haziran’da gözaltına aldı.

B.O., emniyetteki ifadesinin ardından salıverilirken, O.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklandı

İsa Aydın ise dün emniyete gidip, polis teslim oldu. Bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Aydın, adliyeden çıkarılıp, cezaevine gönderilmek için araca bindirildiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Kafamı eğecek bir şey yapmadım." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)