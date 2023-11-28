Samsun'da eski muhtar, borç için dehşet saçtı: 1 ölü Samsun'da eski muhtar, borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu kişiyi kahvehanede defalarca ateş ederek öldürdü.

İHA

Samsun'un Ladik ilçesi Bahşi Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede saat 14.30 sıralarında, Günkoru Mahallesi'nin eski muhtarı Yılmaz K. (74) alacak-verecek meselesi yüzünden husumeti bulunan Mevlüt Bilgin'e (48) tabancayla kurşun yağdırdı.

Ağır yaralı şahıs kurtarılamadı

Ağır yaralanan Mevlüt Bilgin, Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı ve burada kalbi durdu. Bilgin'in duran kalbi doktorların müdahalesi sonucu yeniden çalıştırıldı. Ambulans helikopter ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesine karar verilen Bilgin, yapılan müdahalelere rağmen Ladik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Saldırgan yakalandı

Yılmaz K. ise olayda kullandığı kendi adına kayıtlı ruhsatlı silahıyla birlikte polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)