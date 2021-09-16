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- Samsun'da ev taşladı, gözaltındayken Atatürk’e hakaret etti
Samsun'da ev taşladı, gözaltındayken Atatürk’e hakaret etti
Uzaklaştırma kararı aldıran kız arkadaşının evini taşladıktan sonra taksiyle kaçan ve polise yakalanınca Atatürk’e hakaret eden zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- AA
- 16.09.2021 - 14:39
- Güncelleme : 16.09.2021 - 14:45
31 yaşındaki T.A., hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kız arkadaşının Samnsun’un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde bulunan evinin camına taş attıktan sonra taksiyle kaçtı.
İhbar üzerine çalışma başlatan İlkadım Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Bürosu ekipleri, durdurdukları taksideki zanlıyı gözaltına aldı.
HAKARET ETTİ, TUTUKLANDI
Polis otosunda Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen T.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan T.A., "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.