Samsun'da evinde silahla vurulmuş halde bulunan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

- Samsun'un İlkadım ilçesinde, 81 yaşındaki Bayram Karavin evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu.
- Karavin, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.
- Olay yerinde bir tabanca bulundu ve soruşturma başlatıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde şüpheli ölüm...
81 yaşındaki Bayram Karavin, evinin mutfağında sandalyede oturur vaziyette, masaya yığılmış halde yakınları tarafından kanlar içinde bulundu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kafasının arka sağ kısmından girip sol alnının üst kısmından çıkan kurşunla ağır yaralandığı belirlenen Karavin, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Yaşlı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinde bir adet tabanca ele geçirildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaşlı adamın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.