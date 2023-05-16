Samsun'da evlilik planı yapan yaşlı çift birbirini darbetti

AA
Samsun'un Bafra ilçesi Emirefendi Mahallesi Yelkenci 1. Sokak'ta ikamet eden 81 yaşındaki A.G. daha önce evlenmek için anlaştığı 71 yaşındaki S.Y. isimli kadınla evde buluştu.
Kavgaları hastanelik etti
Evde tartışmaya başlayan A.G. ile S.Y, kavgaya dönüşen olayda mutfaktaki eşyalarla birbirini darbetti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan A.G. ve S.Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı çift birbirlerinden şikayetçi olmazken, evlilik kararları sona erdi.