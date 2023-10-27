Samsun'da feci kaza! Araç hurdaya döndü Canik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza sonrası lüks aracın hurdaya döndüğü görüldü.

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İHA

Samsun'un Canik ilçesi Gürgenyatak mevkisi Samsun Üniversitesi yolu üzerinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Hüseyin Mert Uysal idaresindeki otomobil ile Gökhan Köksal yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazada araç sürücüsü Hüseyin Mert Uysal ile birlikte toplam 3 kişi yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)