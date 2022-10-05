Samsun’da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Samsun’da KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ’FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı, örgütün düzenlemiş olduğu protesto eylemine katıldığı, haklarında örgütsel faaliyetleri olduğuna dair ifade bulunduğu, örgüte müzahir dernek üyelikleri bulunduğu, Bank Asya’da hesap açarak örgüt liderinin talimatından sonra bankada işlem yaptığı’ tespit edilen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.

6 şüpheli yakalandı

Operasyon çerçevesinde 6 FETÖ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. 2 kişinin ise yakalanmasına çalışılıyor.

İHA'nın haberine göre ise soruşturma devam ediyor.