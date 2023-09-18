Samsun'da fındık toplarken arı sokan genç kız öldü

Samsun’un Canik ilçesi 17 yaşındaki Melike Güldaş, kendilerine ait fındık bahçesinde fındık toplamaya gitti.
Bu sırada fındık bahçesinde genç kızın elini arı soktu.
Eve gelince rahatsızlanan genç kız, ailesi tarafından Asarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada müdahale edilen Güldaş, taburcu edilip evine gönderildi.
Yeniden hastaneye kaldırıldı
Evinde yeniden fenalaşan Melike Güldaş, ailesi tarafından yeniden Asarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Genç kız, hayati tehlikesinin bulunması sebebiyle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Genç kız hayatını kaybetti
Samsun’daki hastaneye götürülürken ambulansta kalbi duran genç kız, Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Melike Güldaş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)