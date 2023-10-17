İHA
Samsun'un İlkadım ilçesi Refahiye Caddesi üzerinde bulunan bir kafeye gelen ellerinde balta olan 2 genç, kafe içerisinde bulunan diğer bir gence saldırmak istedi.
Saldırganlara balta ile karşılık verdi
İlk olarak kafenin camlarını kıran, akabinde kafenin içerisine girerek saldırıda bulunan şahıslara kafe içerisindeki diğer şahıs da balta ile karşılılık verdi.
Bir kişi elinden yaralandı
Çıkan kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırmakta zorluk çekti. Kafe içerisinde bulunan şahıs kavga sonucu elinden yaralandı.
Akabinde olay yerinden geçen trafik polisi kavgaya müdahale ederek ayırdı.
Kayıp saldırganlar aranıyor
Sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri kavga ile ilgili inceleme başlatırken saldırıyı gerçekleştiren 2 şahıs kayıplara karıştı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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