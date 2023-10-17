Samsun'da gençlerin baltalı kavgası Samsun'da 2 kişinin ellerinde baltayla bir kafedeki gence saldırması sonrası, saldırıya uğrayan kişi de eline balta alınca ortalık karıştı.

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İHA

Samsun'un İlkadım ilçesi Refahiye Caddesi üzerinde bulunan bir kafeye gelen ellerinde balta olan 2 genç, kafe içerisinde bulunan diğer bir gence saldırmak istedi.

Saldırganlara balta ile karşılık verdi

İlk olarak kafenin camlarını kıran, akabinde kafenin içerisine girerek saldırıda bulunan şahıslara kafe içerisindeki diğer şahıs da balta ile karşılılık verdi.

Bir kişi elinden yaralandı

Çıkan kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırmakta zorluk çekti. Kafe içerisinde bulunan şahıs kavga sonucu elinden yaralandı.

Akabinde olay yerinden geçen trafik polisi kavgaya müdahale ederek ayırdı.

Kayıp saldırganlar aranıyor

Sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri kavga ile ilgili inceleme başlatırken saldırıyı gerçekleştiren 2 şahıs kayıplara karıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)