Samsun'da gurbetçi aile kaza geçirdi: 4 yaralı Fransa'dan Samsun'a gelen aile, araç içerisinde seyrederken kaza yaptı. Kontrolün kaybedildiği araç reflüje çarparak takla attı. Kaza sonucunda yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Samsun'da feci bir kaza meydana geldi.

Sarıışık kavşağında yaşanan olayda, Fransa'dan Samsun'a gelen Cevat Eksin’in (48) kullandığı DW-058-CX yabancı plakalı SUV tipi araç, direksiyon hakimiyetinden çıktı.

Takla atan araçta 4 kişi yaralandı

Kontrolün kaybedilmesi sonucu araç, refüje çarparak takla attı.

Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Kaan (15), Mehmet Akif (17) ve Kerem Eksin (20) yaralandı.

Yaralılar tedavi altında

Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı olan sürücüyü ayakta tedavi ederken, diğer yaralıları ise Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırdı.