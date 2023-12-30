DHA
Samsun'un Bafra ilçesi Altınay kavşağında Kemal K. (35) yönetimindeki hafif ticari araç, İsmail Erdoğan (67) idaresindeki motosiklet ile çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü İsmail Erdoğan ağır yaralanırken ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Hastanede öldü
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Erdoğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Hafif ticari aracın sürücüsü Kemal K. gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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