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- Samsun'da hastanede baygın halde bulunan hemşire öldü
Samsun'da hastanede baygın halde bulunan hemşire öldü
Görev yaptığı hastanede baygın halde bulunan erkek hemşire Furkan Keskinoğlu, hayatını kaybetti.
- 22.08.2022 - 08:38
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Tıp Fakültesi Hastanesi, Dahiliye Yoğun Bakım Sevisinde hemşire Furkan Keskinoğlu, görev yaptığı yoğun bakım servisinde baygın halde bulundu.
Hastanede tedavi altına alınan Keskinoğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak
Furkan Keskinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Soruşturma başlatıldı
DHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.