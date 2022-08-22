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    Samsun'da hastanede baygın halde bulunan hemşire öldü

    Görev yaptığı hastanede baygın halde bulunan erkek hemşire Furkan Keskinoğlu, hayatını kaybetti.
    • 22.08.2022 - 08:38
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    Samsun'da hastanede baygın halde bulunan hemşire öldü

    Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Tıp Fakültesi Hastanesi, Dahiliye Yoğun Bakım Sevisinde hemşire Furkan Keskinoğlu, görev yaptığı yoğun bakım servisinde baygın halde bulundu.

    Hastanede tedavi altına alınan Keskinoğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak

    Furkan Keskinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

    Soruşturma başlatıldı

    DHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da hastanede baygın halde bulunan hemşire öldü #1



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