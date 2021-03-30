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- Samsun'da hastaya sigara dalı içinde uyuşturucu getirdi
Samsun'da hastaya sigara dalı içinde uyuşturucu getirdi
Samsun’da bir hastanede yatan hastaya getirilen sigaranın içinde uyuşturucu haplar ele geçirildi.
- İHA
- 30.03.2021 - 12:52
- Güncelleme : 30.03.2021 - 12:58
Samsun’un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi’ndeki Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde yaşanan olayda, 39 yaşındaki Ö.D. adlı kadın, hastanede tedavi gören yakınına sigara getirdi.
16 ADET HAP BULUNDU
Sigarayı hastaya ulaştırmak için teslim alan hastanede görevli özel güvenlik görevlileri yaptıkları kontrolde, sigara paketinin içindeki dallarının içine gizlenmiş 16 adet sentetik hap ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.