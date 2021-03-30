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    Samsun'da hastaya sigara dalı içinde uyuşturucu getirdi

    Samsun’da bir hastanede yatan hastaya getirilen sigaranın içinde uyuşturucu haplar ele geçirildi.
    • İHA
    • 30.03.2021 - 12:52
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 12:58
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    Samsun'da hastaya sigara dalı içinde uyuşturucu getirdi

    Samsun’un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi’ndeki Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde yaşanan olayda, 39 yaşındaki Ö.D. adlı kadın, hastanede tedavi gören yakınına sigara getirdi.

    16 ADET HAP BULUNDU

    Sigarayı hastaya ulaştırmak için teslim alan hastanede görevli özel güvenlik görevlileri yaptıkları kontrolde, sigara paketinin içindeki dallarının içine gizlenmiş 16 adet sentetik hap ele geçirdi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun hasta hap

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