Samsun'da husumetlisini sokak ortasında topuğundan vurdu

İlkadım ilçesinde 56 yaşındaki Y.C., husumetli olduğu E.Ş.'yi tüfekle sağ ayak topuğundan vurdu. Olayın ardından Y.C. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken topuğundan yaralanan E.Ş. ise hastaneye kaldırıldı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 22.10.2025 09:40
  • Samsun'da Y.C., aralarındaki husumet nedeniyle sokakta tartıştığı E.Ş.'yi tüfekle sağ ayak topuğundan vurdu.
  • Olay sonrası E.Ş. hastaneye kaldırıldı, Y.C. ise polis tarafından gözaltına alındı.
  • Y.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, aralarında alacak meselesi sebebiyle husumet bulunduğu iddia edilen Y.C. ile E.Ş. sokakta tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.C., E.Ş.'yi tüfekle sağ ayak topuğundan yaralayıp, kaçtı.

YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

E.Ş., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Y.C.'yi yakalayıp gözaltına adlı. 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. 

