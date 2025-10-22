Samsun'da husumetlisini sokak ortasında topuğundan vurdu İlkadım ilçesinde 56 yaşındaki Y.C., husumetli olduğu E.Ş.'yi tüfekle sağ ayak topuğundan vurdu. Olayın ardından Y.C. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken topuğundan yaralanan E.Ş. ise hastaneye kaldırıldı.