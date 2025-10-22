Samsun'da husumetlisini sokak ortasında topuğundan vurdu

- Samsun'da Y.C., aralarındaki husumet nedeniyle sokakta tartıştığı E.Ş.'yi tüfekle sağ ayak topuğundan vurdu.
- Olay sonrası E.Ş. hastaneye kaldırıldı, Y.C. ise polis tarafından gözaltına alındı.
- Y.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde, aralarında alacak meselesi sebebiyle husumet bulunduğu iddia edilen Y.C. ile E.Ş. sokakta tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Y.C., E.Ş.'yi tüfekle sağ ayak topuğundan yaralayıp, kaçtı.
YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
E.Ş., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Y.C.'yi yakalayıp gözaltına adlı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.