Samsun'da husumetlisini vuran şüpheliler tutuklandı Ağabeyini silahla yaralayan husumetlisini gören şahıs, pompalı tüfekle ateş etti. Saldırgan tutuklanırken yaralının taburcu edildiği öğrenildi.

DHA

Samsun'un Canik ilçesinde silah sesleri yükseldi.

K.D., arkadaşları S.A., S.Y. ve N.V. ile otomobilleriyle seyir halindeyken daha önce ağabeyini tabancayla yaralayan H.S.’yi gördü.

Pompalıyla ateş etti

Otomobilden inen K.D., husumetlisi H.S.’yi yanında bulunan pompalı tüfekle yaraladıktan sonra arkadaşlarıyla kaçtı.

H.S., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, K.D. ve 3 arkadaşını bugün yakalayarak gözaltına aldı.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen S.A. ve S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. K.D. ve N.V.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, yaralanan H.S.’nin ise taburcu edildiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)