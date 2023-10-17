Samsun'da husumetlisini vuran şüpheliler tutuklandı

DHA
Samsun'un Canik ilçesinde silah sesleri yükseldi.
K.D., arkadaşları S.A., S.Y. ve N.V. ile otomobilleriyle seyir halindeyken daha önce ağabeyini tabancayla yaralayan H.S.’yi gördü.
Pompalıyla ateş etti
Otomobilden inen K.D., husumetlisi H.S.’yi yanında bulunan pompalı tüfekle yaraladıktan sonra arkadaşlarıyla kaçtı.
H.S., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, K.D. ve 3 arkadaşını bugün yakalayarak gözaltına aldı.
Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen S.A. ve S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. K.D. ve N.V.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, yaralanan H.S.’nin ise taburcu edildiği öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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