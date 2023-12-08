Samsun’da huzurevinde ölümle biten kavga: Yaşlı adama 7,5 yıl hapis verildi Huzurevinde iki yaşlı arasında yaşanan koltuk değnekli ve tekmeli ölümle biten kavgayla ilgili yargılanın yaşlı adam 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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İHA

Samsun'un Canik ilçesine bağlı Toptepe Mahallesi’ndeki Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde geçen yıl Eylül ayında meydana gelen olay şöyle gelişti:

Koltuk değneği ile saldırınca daha şiddetli karşılık aldı

Rasim Ciğer (90) ile oda arkadaşı Mehmet Ş. (78) arasında çıkan tartışma sırasında Rasim Ciğer, Mehmet Ş.'ye koltuk değneği ile saldırdı. Mehmet Ş. de önce yumruk ve tekme ile sonra da değnekle ona karşılık verdi.

10 gün süren yaşam savaşını kaybetti

Olayda yaralanan Rasim Ciğer, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adam olaydan 10 gün sonra hayatını kaybetti.

Kavga anı kamerada

Olay anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde koridordaki koltuklarda oturan iki huzurevi sakini önce tartıştı. Rasim Ciğer yerinden kalkarak koltuk değneği ile Mehmet Ş.'ye vurdu. Mehmet Ş. önce yumruk darbesiyle oda arkadaşını yere düşürdü. Yere düşen değneği alıp ona vurdu, birkaç kez de tekme savurdu, daha sonra değnekle vücuduna ve başına birkaç kez vurdu. 90 yaşındaki huzurevi sakini ayağa kalkmak istedi ama diğeri yakasından tutup engel oldu. Olaydan sonra gözaltına alınan Mehmet Ş., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

7,5 yıl ceza aldı

Mehmet Ş. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Tutuksuz olarak yargılanan Mehmet Ş. duruşmaya katılmazken, mahkeme yaşlı adamı "kasten yaralama sonucu öldürmeye sebebiyet vermek" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)