Samsun'da iki arkadaş köpekleri ölünce veteriner hekimler ve stajyerleri darbetti
DHA

Samsun'da yaşanılan olayda bir genç ölümden döndü..

5 Ekim’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hayvan Hastanesi'nde meydana gelen olayda müzik okulu işlettikleri öğrenilen Z.H. ve kız arkadaşı A.K., ölümcül hastalığa yakalanan köpeklerini veteriner hekimlerden tedavi etmesini istedi.

Köpek ölünce veterinere saldırdılar

Tedaviye alınan köpek kurtarılamayınca Z.H. ve A.K., sorumlu tuttukları 2 veteriner hekim ile 3 stajyer öğrenciyi darbetti.

1 stajyer öğrenci kalp krizi geçirdi

Stajyer öğrencilerden biri geçirdiği kalp krizi sonucu sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Öğrencinin yoğun bakımda gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı

İki veteriner hekim ve iki öğrenci ise darp raporu alarak polise şikayette bulundu. Gözaltına alınan Z.H. ve A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)