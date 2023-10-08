Samsun'da iki arkadaş köpekleri ölünce veteriner hekimler ve stajyerleri darbetti Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne (OMÜ) bağlı hayvan hastanesinde Z.H. ve kız arkadaşı A.K., tedavi için getirdiği köpeklerini öldürdüğünü öne sürdükleri 2 veteriner hekim ve 3 stajyer öğrenciyi darbetti. Stajyer öğrencilerden biri kalp krizi geçirirken, iki veteriner hekim ve iki öğrenci de yaralandı.

DHA Samsun'da yaşanılan olayda bir genç ölümden döndü.. 5 Ekim’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hayvan Hastanesi'nde meydana gelen olayda müzik okulu işlettikleri öğrenilen Z.H. ve kız arkadaşı A.K., ölümcül hastalığa yakalanan köpeklerini veteriner hekimlerden tedavi etmesini istedi. Köpek ölünce veterinere saldırdılar Tedaviye alınan köpek kurtarılamayınca Z.H. ve A.K., sorumlu tuttukları 2 veteriner hekim ile 3 stajyer öğrenciyi darbetti. 1 stajyer öğrenci kalp krizi geçirdi Stajyer öğrencilerden biri geçirdiği kalp krizi sonucu sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Öğrencinin yoğun bakımda gözlem altında tutulduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı İki veteriner hekim ve iki öğrenci ise darp raporu alarak polise şikayette bulundu. Gözaltına alınan Z.H. ve A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)