Samsun'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 uzman çavuş ölü, 7 yaralı Havza ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 25 yaşındaki uzman çavuş Ayhan Eğilmez yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

DHA

Samsun'un Havza ilçesi, Şehsafi Mahallesi mevkisinde 42 yaşındaki Ender Tütüncü'nün kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Ayhan Eğilmez yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Savrulan otomobillerden biri, kaza yerinden geçen Aslan Bilen yönetimindeki motosiklete çarptı.

7 kişi yaralandı

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Fatma Betül Tütüncü, Berk Tütüncü, Beren Tütüncü, Aslan Bilen, Kübra Eğilmez ve 4 aylık Aplarslan Eğilmez yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Uzman çavuş kurtarılamadı

Tedaviye alınan yaralılardan Ayhan Eğilmez, kurtarılamadı.

Ayhan Eğilmez'in Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nda jandarma uzman çavuş olarak görev yaptığı ve izin dönüşü için Havza'nın Beyören Mahallesi'nden yola çıktığı belirtildi.